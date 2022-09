Letta è il vero sconfitto: Pd pronto a farlo fuori dopo il flop (Di lunedì 26 settembre 2022) «La rimonta è possibile, andiamo a vincere», gridava Enrico Letta tre giorni fa dal palco di piazza del Popolo. Il risultato delle urne lo costringe a fare i conti con una realtà diversa: nessuna rimonta e nessuna vittoria. Il Partito democratico secondo le prime proiezioni si fermerebbe al 18,3. Nel 2018, quando c'era Matteo Renzi, ottenne il 18,7%. Inutile girarci intorno. Il segretario del Pd è il vero sconfitto di questa tornata elettorale. La sua poltrona al Nazareno ha vacillato per tutta la campagna elettorale. Ora rischia di perderla del tutto. La successione è già nei fatti. I "competitor" di Letta scaldano i motori già da settimane. In pole ci sono il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il vicesegretario del partito, Peppe Provenzano. A sostenere il primo, oltre a Dario Franceschini, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) «La rimonta è possibile, andiamo a vincere», gridava Enricotre giorni fa dal palco di piazza del Popolo. Il risultato delle urne lo costringe a fare i conti con una realtà diversa: nessuna rimonta e nessuna vittoria. Il Partito democratico secondo le prime proiezioni si fermerebbe al 18,3. Nel 2018, quando c'era Matteo Renzi, ottenne il 18,7%. Inutile girarci intorno. Il segretario del Pd è ildi questa tornata elettorale. La sua poltrona al Nazareno ha vacillato per tutta la campagna elettorale. Ora rischia di perderla del tutto. La successione è già nei fatti. I "competitor" discaldano i motori già da settimane. In pole ci sono il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il vicesegretario del partito, Peppe Provenzano. A sostenere il primo, oltre a Dario Franceschini, ...

