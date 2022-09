Italia, grande delusione per Immobile: sperava di esserci con l’Ungheria (Di lunedì 26 settembre 2022) Ciro Immobile, dopo aver saltato la gara contro l’Inghilterra, salterà pure la trasferta in Ungheria: c’è grande delusione Ciro Immobile e l’Italia, un rapporto che non riesce a decollare. Come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante, dopo aver saltato la gara di venerdì contro l’Inghilterra, sarà costretto a dare forfait anche stasera contro l’Ungheria. L’attaccante della Lazio voleva esserci a tutti i costi per riprendere confidenza con il gol: l’ultimo il 16 giugno 2021 contro la Svizzera agli Europei. Nessuno ha voluto rischiare, la Lazio spera di averlo a disposizione per lo Spezia. Immobile avrà altre occasioni per invertire la rotta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Ciro, dopo aver saltato la gara contro l’Inghilterra, salterà pure la trasferta in Ungheria: c’èCiroe l’, un rapporto che non riesce a decollare. Come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante, dopo aver saltato la gara di venerdì contro l’Inghilterra, sarà costretto a dare forfait anche stasera contro. L’attaccante della Lazio volevaa tutti i costi per riprendere confidenza con il gol: l’ultimo il 16 giugno 2021 contro la Svizzera agli Europei. Nessuno ha voluto rischiare, la Lazio spera di averlo a disposizione per lo Spezia.avrà altre occasioni per invertire la rotta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

