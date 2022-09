Ilaria Cucchi verso la vittoria in Toscana, Casini in vantaggio su Sgarbi a Bologna (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilaria Cucchi si avvia a vincere il collegio Toscana-U04. La candidata del centrosinistra, con 740 sezioni scrutinate su 958, ha raccolto più di 164 mila voti mentre Federica Picchi per il centrodestra è a quota 120 mila. Cinquantamila voti per la candidata del Terzo Polo Stefania Saccardi, 42 mila per il M5s con Claudio Cantella. Cucchi su Facebook ha rivendicato la vittoria: «Il 3 novembre 2009 mi trovavo in Senato per ascoltare il ministro Alfano su Stefano. Ora tornerò lì da senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me». A Bologna invece con 1012 sezioni scrutinate per il Senato su 1114, il candidato del centrosinistra Pier Ferdinando Casini è avanti col 40,2%. Vittorio ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022)si avvia a vincere il collegio-U04. La candidata del centrosinistra, con 740 sezioni scrutinate su 958, ha raccolto più di 164 mila voti mentre Federica Picchi per il centrodestra è a quota 120 mila. Cinquantamila voti per la candidata del Terzo Polo Stefania Saccardi, 42 mila per il M5s con Claudio Cantella.su Facebook ha rivendicato la: «Il 3 novembre 2009 mi trovavo in Senato per ascoltare il ministro Alfano su Stefano. Ora tornerò lì da senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me». Ainvece con 1012 sezioni scrutinate per il Senato su 1114, il candidato del centrosinistra Pier Ferdinandoè avanti col 40,2%. Vittorio ...

you_trend : ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Ilaria Cucchi (CSX) è eletta al Senato nel collegio uninominale di Fi… - lucatelese : Ilaria cucchi è stata eletta nel collegio uninominale di Firenze. Una bella notizia: un avvocato difensore dei diritti civili in Parlamento. - il_cappellini : Per il Pd è una disfatta totale nei collegi tosco-emiliani: sconfitta in vista anche a Modena e Parma. Unica nota p… - gaiaferru20 : RT @SI_sinistra: ???? Festeggiamo la nostra prima senatrice, congratulazioni @cucchi_ilaria ?? #ElezioniPolitiche2022 - tittimaestra : RT @SI_sinistra: ???? Festeggiamo la nostra prima senatrice, congratulazioni @cucchi_ilaria ?? #ElezioniPolitiche2022 -