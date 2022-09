Il fuggitivo | un film in cui la tensione non molla mai

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) ILSky Cinema Action, ore 19.30. Con Harrison Ford. Tommy Lee Jones e Sela Ward. Regia di Andrew Davis. Produzione USA 1993. Durata: 2 ore e 15 LA TRAMA Rifacimento di una famosa serie Tv degli anni 60 (il regista ha giurato di non avere mai visto un episodio). Un medico è accusato e condannato per l'omicidio della moglie. Ma riesce a evadere e si mette in caccia del vero assassino. Un gruppo di agenti federali lo insegue, ma fa fatica a prenderlo perché nella sua fuga il dottore non si comporta come un comune evaso, ma come un detective che insegue un omicida. Alla fine i federali lo raggiungono, ma non prima che il dottor Kimball abbia messo le mani sul killer della consorte PERCHÈ VEDERLO Perché lanonmai (Davis è al suo vertice come direttore di action movies) e i colpi di scena sono continui e ...