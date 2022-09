Gli auguri con gaffe della fedelissima di Trump a Meloni, peggio di «Giuseppi» (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo il celebre «Giuseppi» con cui Donald Trump si congratulava con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ora anche Giorgia Meloni è già vittima dei primi refusi. La protagonista in questo caso è Marjorie Taylor Greene, la deputata americana della Georgia nota per aver abbracciato diverse teorie del complotto e aver chiesto l’esecuzione della speaker della Camera Nancy Pelosi. «Congratulazioni a Giorgio Meloni e al popolo italiano», ha scritto Taylor Greene in un tweet. La deputata si è congratulata con la vittoria della leader di Fratelli d’Italia rilanciando il post di un commentatore conservatore americano, Greg Price, che ha pubblicato un discorso di Meloni sui valori della patria, ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo il celebre «» con cui Donaldsi congratulava con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ora anche Giorgiaè già vittima dei primi refusi. La protagonista in questo caso è Marjorie Taylor Greene, la deputata americanaGeorgia nota per aver abbracciato diverse teorie del complotto e aver chiesto l’esecuzionespeakerCamera Nancy Pelosi. «Congratulazioni a Giorgioe al popolo italiano», ha scritto Taylor Greene in un tweet. La deputata si è congratulata con la vittorialeader di Fratelli d’Italia rilanciando il post di un commentatore conservatore americano, Greg Price, che ha pubblicato un discorso disui valoripatria, ...

