E' morto Gabriello Montemagno, per oltre 25 anni redattore del giornale L'Ora

Scompare una delle figure più brillanti della cultura siciliana. E' morto Gabriello Montemagno, 84 anni, che ha diviso la vita fra teatro e giornalismo. Raffinato intellettuale, era stato per oltre 25 anni redattore del giornale L'Ora dove era approdato durante la direzione di Vittorio Nisticò e a lungo collaboratore dei programmi culturali della Rai siciliana. La sua formazione artistica era cominciata a fianco di Michele Perriera e non si era fermata durante l'attività giornalistica. Per il teatro aveva scritto vari testi, tra cui un dramma sulla mafia e un'opera sul sogno spezzato di Rita Atria, la ragazza testimone di giustizia che si uccise dopo la morte di Paolo Borsellino. Era anche autore di opere di teatro di prosa, ...

