DAZN pronta a sbarcare in Italia con le scommesse (Di lunedì 26 settembre 2022) DAZN è intenzionata a sbarcare nel mondo delle scommesse anche in Italia. La piattaforma di sport in streaming ha già lanciato DAZN Bet – il suo prodotto beta – nel Regno Unito ad agosto e prevede di coprire nuovi Paesi nel prossimo futuro. Tra questi, come spiegato dal CEO di DAZN Shay Segev, c’è anche L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 settembre 2022)è intenzionata anel mondo delleanche in. La piattaforma di sport in streaming ha già lanciatoBet – il suo prodotto beta – nel Regno Unito ad agosto e prevede di coprire nuovi Paesi nel prossimo futuro. Tra questi, come spiegato dal CEO diShay Segev, c’è anche L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN pronta a sbarcare in Italia con le scommesse: DAZN è intenzionata a sbarcare nel mondo delle s… - CalcioFinanza : #DAZN pronta a sbarcare in Italia con le scommesse. Prevista una quota di ricavi per la Lega #SerieA e i club… - junews24com : Diritti tv, la Lega Serie A pronta a discuterne: fissata l'assemblea - - ManuelaBacchi : @Gimax38 ???????????? #FinoAllaFineForzaJuventus ora sto andando a prendere i miei al mare sono già pronta con applicazio… -