Crolla la Lega | Matteo Salvini dimezza i voti

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - fanpage : Matteo Salvini è stato il primo a esultare per l'esito delle elezioni politiche: il suo tweet è arrivato alle 23.14… - SebaFicara : RT @fam_cristiana: FdI è nettamente il primo partito italiano con quasi il 26 % di consensi, seguito dal Pd al 19,4%. Il Movimento Cinque s… - LEBBY4EVER : RT @fam_cristiana: FdI è nettamente il primo partito italiano con quasi il 26 % di consensi, seguito dal Pd al 19,4%. Il Movimento Cinque s… - zazoomblog : Elezioni FdI primo partito al 26%% il Pd sotto il 20% M5s al 15%. Crolla la Lega. Meloni: «Dagli italiani indicazio… -

invece laall'8,5 per cento tallonata da Forza Italia data all'8%. Il centrosinistra alla Camera raggiunge il 26,8%, Il M5s il 16% e il terzo polo si ferma al 7,5 per cento. Queste sono ...Le proiezioni premiano FdI e deludonoe FI. Calenda e Renzi non sfondano. I Dem si fermano sotto il 20%, al M5S riesce la rimonta. Affluenza al 63,9%,il ...L'unica vera vincitrice delle elezioni è Giorgia Meloni, il Partito Democratico e la Lega ne escono piuttosto malconci ...Notizie Bari. Ecco tutti i risultati delle elezioni politiche 2022 in Puglia, aggiornati in tempo reale. Cinque stelle primo partito ...