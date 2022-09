Colpito da un fulmine, aereo Easyjet diretto a Napoli effettua atterraggio d'emergenza a Bari (Di lunedì 26 settembre 2022) atterraggio impossibile per il pilota alla guida dell'aereo che 'dirotta' all'aeroporto Karol Wojtyla Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 settembre 2022)impossibile per il pilota alla guida dell'che 'dirotta' all'aeroporto Karol Wojtyla

Hattoriando : RT @silvio_garofalo: La Lega ha già defenestrato Salvini o lo espongono nel cortile di via Bellerio in attesa che venga colpito da un fulmi… - infoitinterno : Un fulmine ha colpito un aereo in volo da Milano a Napoli - agro24tw : Aereo diretto a Napoli colpito da fulmine, atterraggio d’emergenza - AlvisiConci : RT @silvio_garofalo: La Lega ha già defenestrato Salvini o lo espongono nel cortile di via Bellerio in attesa che venga colpito da un fulmi… - pirata_21 : Volo Easyjet Milano-Napoli colpito da un fulmine. Anche Berlinguer voleva dire la sua. #ElezioniPolitiche2022 -