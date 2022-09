Casini batte Sgarbi | Fiano e Cirinnà vanno ko | le sfide nei collegi

SirDistruggere : Posso dire che se Sgarbi batte Casini a Bologna sono contento? Cioè, Sgarbi mi fa ribrezzo, ma almeno così il PD im… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Secondo le elaborazioni Quorum Youtrend Di Maio sarebbe stato sconfitto a Fuorigrotta da Sergio Co… - repubblica : Casini batte Sgarbi, a Bologna il Pd sopra il 30% - Frances25551623 : RT @repubblica: Casini batte Sgarbi, a Bologna il Pd sopra il 30% - angiuoniluigi : RT @repubblica: Le sfide nei collegi: da Lotito a Santanché, destra pigliatutto Casini batte Sgarbi, Bonino rischia a Roma [di Concetto Vec… -

Agenzia ANSA

A BolognaSgarbi, a Firenze vince Ilaria Cucchi. 02:12 Proiezione seggi Senato Il Consorzio Opinio ha diffuso per la Rai le prime proiezione sulla suddifisione dei seggi al Senato. ...Emma BoninoCarlo Calenda , con tre volte i voti dell'ex alleato (33 a 11%), ma arriva ... 'Evidentementeè meglio di me. Potrà fare molto per Bologna e l'Italia. Come avevo desiderato, ... Elezioni: Di Maio sconfitto a Fuorigrotta, Casini batte Sgarbi a Bologna Il successo di fdI e del centrodestra sta provocando esclusioni eccellenti. Su tutte Di Maio sconfitto in casa sua a Fuirigrotta, mentre Casini torna ancora in Parlamento a Bologna ...Decisive per sopravvivere, d’immagine, simboliche. Dalla capitale, dove la leader di +Europa si «vendica» di Calenda, al Sud: tutte le «eliminazioni dirette» ...