WTA Seul 2022 | Alexandrova supera Ostapenko in finale e vince il secondo titolo dell’anno

(Di domenica 25 settembre 2022)della stagione per Ekaterina. La russa ha conquistato il torneo di, battendo inla lettone Jelenacon il punteggio di 7-6 6-0 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco.aveva già vinto quest’anno a s’-Hertogenbosch e questo è il sesto torneo vinto in carriera nel massimo circuito. Una giornata di festa per il tennis russo, visto che a Tokyo è arrivato il successo di Ludmilla Samsonova. Unache è durata praticamente solo un set, visto cheè completamente crollata nella seconda frazione. La lettone ha pagato un cattivo rendimento con la seconda di servizio (solo il 28% dei punti vinti). Alexandrava ha invece avuto molto dalla prima, conquistando il 75% dei ...

La 27enne russa si è imposta per 7 - 6(4), 6 - 0(COREA DEL SUD) - Ekaterina Alexandrova si è aggiudicata l'"Hana Bank Korea Open",250 da 251.750 dollari che si è svolto sul cemento di. La 27enne russa, seconda favorita del tabellone, ha sconfitto in finale la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 1, per 7 - 6(...Ekaterina Alexandrova è la vincitrice del250 di2022. La tennista russa, numero due del seeding, ha sconfitto in finale Jelena Ostapenko con il punteggio di 7 - 6(4) 6 - 0 . Come si evince dallo score un atto conclusivo che si è di ...