Vanessa Incontrada serenetta al mare per l’ultimo bagno di settembre (Di domenica 25 settembre 2022) Vanessa Incontrada si regala l’ultimo bagno di settembre e condivide sui social un selfie in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Vanessa Incontrada si concede l’ultimo bagno di settembre e regala un ultimo selfie in costume ai followers. Senza trucco, con la pelle ancora abbronzata e un sorriso radioso, l’attrice e conduttrice riesce, ancora una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 25 settembre 2022)si regaladie condivide sui social un selfie in cui sfoggia tutta la sua bellezza.si concededie regala un ultimo selfie in costume ai followers. Senza trucco, con la pelle ancora abbronzata e un sorriso radioso, l’attrice e conduttrice riesce, ancora una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

odeallavita6 : @aslkpoqw9 A me “vanessa si troppa bella” Io: vanessa chi? Lui : vanessa incontrada chiu piccerella ???????? - Mary35999509 : RT @ilgiornale: Ennesimo attacco alla leader di Fratelli d’Italia. Dopo le varie Elodie, Vanessa Incontrada e Loredana Bertè, è il turno de… - basic_roach : Per un attimo ho visto Vanessa Incontrada - ilgiornale : Ennesimo attacco alla leader di Fratelli d’Italia. Dopo le varie Elodie, Vanessa Incontrada e Loredana Bertè, è il… - 26az1 : RT @LucianoVerre: >IL FICCANASO< Ecco Vanessa Incontrada bella e ammirata in TV accanto a Carlo Conti nel successo di Rai1 'Tim Music Award… -