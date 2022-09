Ucraina, Putin scatena la repressione contro i russi che non vogliono morire in guerra (Di domenica 25 settembre 2022) La guerra in Ucraina supera i 7 mesi di bombardamenti, morte, violenze e torture inenarrabili su bambini, donne e anziani. Nessun segnale di tregua. In russia il pugno duro di Putin si abbatte su manifestanti e disertori, che stanno crescendo di numero. “Attacchi russi in tutto il paese nelle ultime ore” denuncia il Governo di Kiev. Il presidente russo firma un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare e introduce pene più severe per chi si arrende o diserta. In molte città e paesi della russia, anche i più remoti nei distretti orientali della Federazione, c’è malcontento, paura e irritazione per la mobilitazione dei 300mila riservisti da mandare a combattere in Ucraina. Una cosa del genere non accadeva dalla Seconda ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 settembre 2022) Lainsupera i 7 mesi di bombardamenti, morte, violenze e torture inenarrabili su bambini, donne e anziani. Nessun segnale di tregua. Ina il pugno duro disi abbatte su manifestanti e disertori, che stanno crescendo di numero. “Attacchiin tutto il paese nelle ultime ore” denuncia il Governo di Kiev. Il presidente russo firma un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare e introduce pene più severe per chi si arrende o diserta. In molte città e paesi dellaa, anche i più remoti nei distretti orientali della Federazione, c’è malcontento, paura e irritazione per la mobilitazione dei 300mila riservisti da mandare a combattere in. Una cosa del genere non accadeva dalla Seconda ...

