Siparietto tra Berrettini e Djokovic | “Ci vuole un po’ di cazzimma napoletana”

(Di domenica 25 settembre 2022) In questi giorni i migliori tennisti del mondo si stanno affrontando nella splendida cornice della 02 Arena di Londra, in occasione della Laver Cup, una competizione che vede affrontarsi il Team World, composto dai migliori tennisti non europei del circuito ATP, e il Team Europe, composto dai migliori tennisti del Vecchio Continente. Quest’ultima edizione è stata teatro del commovente addio al tennis di Roger Federer, il quale ha salutato il circuito con un esaltante doppio con il rivale di una vita, Rafa Nadal, visibilmente commosso a fine partita, consapevole di dover dire addio ad una delle più epiche rivalità della storia dello sport mondiale.(Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images) All’interno del Team Europe ci sono tennisti del calibro di Roger Federer, Rafa Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak ...