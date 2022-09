Sesso con un uomo più grande, 13enne rimane incinta e abortisce. Poi i suoi video hot finiscono su Whatsapp (Di domenica 25 settembre 2022) rimane incinta a 13 anni dopo un rapporto sessuale con un ragazzo più grande di lei, maggiorenne, di cui si era innamorata. Ma la bambina decide di non portare avanti la gravidanza ed abortisce all'... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022)a 13 anni dopo un rapporto sessuale con un ragazzo piùdi lei, maggiorenne, di cui si era innamorata. Ma la bambina decide di non portare avanti la gravidanza edall'...

