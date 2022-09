Repressione iraniana. Hadis Najafi, uccisa a vent'anni. La ragazza con la coda è già un simbolo (Di domenica 25 settembre 2022) Protestava, come migliaia di donne fanno da più di dieci giorni nel paese, dopo la morte di Mahsa Amini, assassinata perché portava male il velo . Il presidente Ebrahim Raisi: “Dobbiamo trattare in modo deciso coloro che si oppongono alla sicurezza e alla tranquillità del Paese” Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 settembre 2022) Protestava, come migliaia di donne fanno da più di dieci giorni nel paese, dopo la morte di Mahsa Amini, assassinata perché portava male il velo . Il presidente Ebrahim Raisi: “Dobbiamo trattare in modo deciso coloro che si oppongono alla sicurezza e alla tranquillità del Paese”

