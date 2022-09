"Penso che Lilli Gruber...": la bomba di Maurizio Costanzo, ora si capisce tutto (Di domenica 25 settembre 2022) Un'idea come un'altra: perché alle prossime elezioni non candidare alcuni personaggi che in televisione fanno politica più di un politico stesso? Penso che Lilli Gruber potrebbe sicuramente candidarsi e lo stesso potrebbe fare Enrico Mentana, dall'alto delle sue maratone e, ugualmente, Paolo Del Debbio che nel suo programma, Dritto e rovescio, intervista politici. Continuando a intervistare politici, è ovvio che un po' politici si diventa. D'altra parte, Lello Bersani, bravissimo nell'intervistare in televisione gli attori, avrebbe potuto fare l'attore lui medesimo. Ma torniamo alla politica e pensiamo al passato e alle "Tribune" che avevano grande successo. Penso a quelle guidate da Ugo Zatterin o da Gianni Granzotto. Penso al grande successo che otteneva Giancarlo Pajetta quando era l'ospite di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Un'idea come un'altra: perché alle prossime elezioni non candidare alcuni personaggi che in televisione fanno politica più di un politico stesso?chepotrebbe sicuramente candidarsi e lo stesso potrebbe fare Enrico Mentana, dall'alto delle sue maratone e, ugualmente, Paolo Del Debbio che nel suo programma, Dritto e rovescio, intervista politici. Continuando a intervistare politici, è ovvio che un po' politici si diventa. D'altra parte, Lello Bersani, bravissimo nell'intervistare in televisione gli attori, avrebbe potuto fare l'attore lui medesimo. Ma torniamo alla politica e pensiamo al passato e alle "Tribune" che avevano grande successo.a quelle guidate da Ugo Zatterin o da Gianni Granzotto.al grande successo che otteneva Giancarlo Pajetta quando era l'ospite di ...

pbersani : Non ho mai pensato e non penso che i 5 Stelle possano sostituire la sinistra. Possiamo avere un rapporto complement… - borghi_claudio : Altra situazione che va oltre i capilista. Collegio Camera Abruzzo. Ok, all'uninominale Chieti c'è @AlbertoBagnai m… - smenichini : Penso che Conte e i capi del M5S per un paio d’anni ci abbiano provato sinceramente. Ma la natura del loro elettora… - 91DrunkZayn : io penso che uno di questi giorni veramente la farò finita - prog_risparmio : RT @borghi_claudio: Altra situazione che va oltre i capilista. Collegio Camera Abruzzo. Ok, all'uninominale Chieti c'è @AlbertoBagnai ma vo… -