“Ma davvero?” Pierluigi Diaco | il cachet da capogiro imbarazza la Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 settembre 2022)sopra la media. Da alcuni giorni non si fa che parlare del conduttore Rai e del suo nuovo programma “BellaMa’”.è arrivato in sostituzione di Bianca Guaccero che con Detto Fatto era andata incontro ad un lento ma inesorabile calo degli ascolti. Adesso, però, non è che le cose vadano poi tanto meglio. Si tratta di un quiz culturale che mette a confronto due generazioni, da un lato la “Z” (18-25 anni), dall’altro i Boomer (55-90 anni). Il programma, iniziato lo scorso lunedì 12 settembre, ha ottenuto il 4,36% di share con 353.000 spettatori nel giorno dell’esordio e il 3% di share con 244.000 spettatori il giorno successivo martedì 13 settembre. Giovedì in piccola risalita con 285.000 spettatori (3.4%). Numeri poco rassicuranti. E come se non bastasse in una delle ultime puntate ...