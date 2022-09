La Stampa: la partenza della Juve, tra campionato e Champions, è la peggiore dal Dopoguerra (Di domenica 25 settembre 2022) La partenza della Juventus, tra campionato e Champions, è la peggiore dal Dopoguerra. La squadra bianconera ha battuto il record negativo del 1956. Lo scrive La Stampa. “i bianconeri non erano mai partiti così male dal Dopoguerra: per ritrovare due sole vittorie nelle prime nove partite ufficiali, infatti, bisogna tornare al 1956 quando la squadra presieduta da un giovane Umberto Agnelli era in piena fase di transizione (chiuse al 9° posto e dovette lottare per salvarsi dopo aver esonerato il tecnico Puppo ad aprile) e la stagione successiva diede vita all’epopea Charles-Sivori-Boniperti. Questa Juve, però, ha un bilancio complessivo peggiore rispetto a quella di 66 anni fa, visto che pesano le tre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) Lantus, tra, è ladal. La squadra bianconera ha battuto il record negativo del 1956. Lo scrive La. “i bianconeri non erano mai partiti così male dal: per ritrovare due sole vittorie nelle prime nove partite ufficiali, infatti, bisogna tornare al 1956 quando la squadra presieduta da un giovane Umberto Agnelli era in piena fase di transizione (chiuse al 9° posto e dovette lottare per salvarsi dopo aver esonerato il tecnico Puppo ad aprile) e la stagione successiva diede vita all’epopea Charles-Sivori-Boniperti. Questa, però, ha un bilancio complessivorispetto a quella di 66 anni fa, visto che pesano le tre ...

