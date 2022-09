La Cirinnà protesta al seggio: «La divisione dei registri elettorali per maschi e femmine va superata» (Di domenica 25 settembre 2022) Anche oggi, nel giorno del voto, Monica Cirinnà – la senatrice candidata al Senato per il centrosinistra – ha trovato qualcosa su cui eccepire. E appena uscita dal seggio è corsa al computer a postare prontamente su Facebook: «Ho votato! E ho portato con me una dichiarazione scritta con la quale ho chiesto di mettere a verbale che la divisione dei registri elettorali per maschi e femmine va superata. È un ostacolo all’esercizio del voto delle persone trans e non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out». La Cirinnà al seggio se la prende coi registri elettorali… E dopo la “pars destruens”, ecco arrivare il suggerimento “costruens”, che la Cirinnà ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 settembre 2022) Anche oggi, nel giorno del voto, Monica– la senatrice candidata al Senato per il centrosinistra – ha trovato qualcosa su cui eccepire. E appena uscita dalè corsa al computer a postare prontamente su Facebook: «Ho votato! E ho portato con me una dichiarazione scritta con la quale ho chiesto di mettere a verbale che ladeiperva. È un ostacolo all’esercizio del voto delle persone trans e non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out». Laalse la prende coi… E dopo la “pars destruens”, ecco arrivare il suggerimento “costruens”, che la...

