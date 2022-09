Infortunio Rrahmani | si attendono novità nella giornata di domani

susydigennaro : RT @napolimagazine: KOSOVO - Muriqi su Rrahmani: 'Spero recuperi il prima possibile dall'infortunio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KOSOVO - Muriqi su Rrahmani: 'Spero recuperi il prima possibile dall'infortunio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KOSOVO - Muriqi su Rrahmani: 'Spero recuperi il prima possibile dall'infortunio' - napolimagazine : KOSOVO - Muriqi su Rrahmani: 'Spero recuperi il prima possibile dall'infortunio' - apetrazzuolo : KOSOVO - Muriqi su Rrahmani: 'Spero recuperi il prima possibile dall'infortunio' -

... Amir, dopo la sconfitta contro l' Irlanda del Nord : "Vestire la maglia del Kosovo è un grande orgoglio. Tuttavia, spero che Amir recuperi il prima possibile dall'. Chi indossa ...salta l'Irlanda del Nord Le condizioni fisiche del difensore del Napoli non sono ottimali eha ancora bisogno di riposo, però la situazione non è preoccupante. Il Kosovo ha condotto ...Dal Kosovo arrivano conferme riguardo l'assenza di Amir Rrahmani nella partita di domani contro l'Irlanda del Nord. Rrahmani salta l'Irlanda del Nord Le condizioni fisiche del difensore del Napoli non ...Si attendevano novità dopo Irlanda del Nors-Kosovo sull'infortunio di Amir Rrahmani. Il giornalista kosovaro Shpend Thaçi ha aggiornato riguardo la situazione di Amir Rrahmani, tenuto per precauzione ...