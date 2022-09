Il retroscena, la Juve ha rifiutato un importante scambio con il Chelsea per de Ligt! (Di domenica 25 settembre 2022) Uno dei calciatori più discussi dell’ultima sessione estiva di calciomercato è stato senza alcun dubbio Matthjs de Ligt. Il centrale difensivo olandese é passato dalla Juventus al Bayern Monaco per una cifra pari a circa 80 milioni di euro. Tuttavia, però, nel corso dell’estate de Ligt è stato accostato a tanti altri club. Fra le numerose lusinghe c’era anche quella del Chelsea che, a quanto pare, avrebbe anche proposto un importante scambio alla Juventus. Kante Juventus Chelsea Secondo quanto riportato da CBS, il Chelsea aveva proposto alla Juve uno scambio che avrebbe portato de Ligt in Premier League e Kante in Serie A. Nonostante ciò, i bianconeri hanno rifiutato la proposta. De Ligt, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Uno dei calciatori più discussi dell’ultima sessione estiva di calciomercato è stato senza alcun dubbio Matthjs de Ligt. Il centrale difensivo olandese é passato dallantus al Bayern Monaco per una cifra pari a circa 80 milioni di euro. Tuttavia, però, nel corso dell’estate de Ligt è stato accostato a tanti altri club. Fra le numerose lusinghe c’era anche quella delche, a quanto pare, avrebbe anche proposto unallantus. KantentusSecondo quanto riportato da CBS, ilaveva proposto allaunoche avrebbe portato de Ligt in Premier League e Kante in Serie A. Nonostante ciò, i bianconeri hannola proposta. De Ligt, ...

Gazzetta_it : Allegri lascia lo stadio scortato: rabbia Juve, alta tensione dopo la sconfitta #MonzaJuve - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #Juventus ha bisogno di un cambio di rotta, L'unico in grado di darla sembra essere Alex #DelPiero. Ecco l'ultima ind… - ZonaBianconeri : RT @CalcioPillole: La #Juventus ha bisogno di un cambio di rotta, L'unico in grado di darla sembra essere Alex #DelPiero. Ecco l'ultima ind… - CalcioPillole : La #Juventus ha bisogno di un cambio di rotta, L'unico in grado di darla sembra essere Alex #DelPiero. Ecco l'ultim… - junews24com : Maldini svela il retroscena: «Quando la Juventus ha preso Vlahovic...» - -