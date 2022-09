Elezioni 2022 | al Pd cautela su exit tra debacle e buon risultato

(Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Ecco glipoll dellepolitiche. Nella forchetta tra il 17/18% e 21/22% è racchiuso un finale agli antipodi per la notte elettorale al Nazareno. La tenuta nel caso di uncon il 2 davanti. Lanel caso della forchetta al ribasso, con un esito pericolosamente vicino al peggior, quello del Pd di Matteo Renzi nel 2018. In 4 punti percentuali balla il dibattito interno delle prossime settimane e mesi. E l’attuale assetto dem. Unapotrebbe inevitabilmente accelerare la stagione congressuale, comunque già prevista per il 2023 da Statuto. Al Nazareno, dove è arrivato il segretario Enrico Letta, nessun commento per ora. Con il segretario c’è tutto lo stato maggiore. Capigruppo e dirigenti. Manca Andrea Orlando ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - lacavaz : RT @ilpost: L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - Ultimo_Samurai_ : RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022 : centrodestra si avvicina a soglia 66%. Cosa dicono gli #exitpoll : -

Le altre liste che si sono presentate in solitaria allesono considerate dagli exit - poll lontane dal 3%. Gli exit - poll confermerebbero i sondaggi pre - voto: Fdi primo partito, ...Lein diretta: maratona con news, reazioni e commenti a caldoRai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Il ministero dell’Interno ha reso noti i dati relativi all’affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento in corso oggi, 25 settembre 2022. Questi i rilevament ...