Edoardo Donnamaria bisessuale | Elenoire Ferruzzi ne è convinta

Leggi su biccy

(Di domenica 25 settembre 2022)sarebbesecondo. L’icona LGBT+ (che è ancheche Luca Salatino sia innamorato di lei) avrebbe confessato ad Antonino Spinalbese questa sua ipotesi basata su non si sa bene cosa.è infatti un ragazzo dichiaratamente etero e sicuro del proprio orientamento sessuale. Non soffrendo di mascolinità tossica non ha problemi a scherzare con gli altri ragazzi gay della casa (fra massaggi ai piedi ad Alberto De Pisis e coccole con Giovanni Ciacci); né ad indossare le sue pantofole preferite: di pelliccia rosa. Il volto di Forum, inoltre, è cresciuto in una famiglia aperta e non omofoba, dato che ha un fratello maggiore felicemente gay e sposato con un americano. Il rapporto fra i due è ...