Ciclismo, Remco Evenepoel vince in solitaria ed è campione del mondo! Quinto Matteo Trentin, ottavo Bettiol (Di domenica 25 settembre 2022) Liegi-Bastogne-Liegi, Vuelta ed ora Mondiale. E pensare che c'era chi l'anno scorso lo criticava. Remco Evenepoel chiude una stagione da sogno conquistando il titolo iridato nella prova in linea in quel di Wollongong: a soli 22 anni il fenomeno belga riesce a far saltare il banco alla sua maniera, attaccando e distruggendo gli avversari, arrivando in solitaria sul traguardo australiano. Prima parte di gara che si pensava fosse piuttosto tranquilla, invece è stata sconvolgente e ricca di colpi di scena. Il primo è stato ovviamente l'ormai noto ritiro di Mathieu van der Poel (Olanda), tra i favoritissimi per il titolo. Si è formata nelle fasi iniziali una fuga di undici uomini: Pier-André Coté (Canada), James Fouché (Nuova Zelanda), Michael Kukrle (Repubblica Ceca), Emils Liepins (Lettonia), Scott McGill (Stati Uniti), Lukasz Owsian ...

