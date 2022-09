CANALE 5 E IL RECORD D’ASCOLTI DI MELAVERDE | “PLAUSO PER IMPEGNO E PASSIONE”

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 25 settembre 2022) Giunta alla 24esima edizione, la scorsa settimana, la trasmissione nata nel 1998 e attualmente condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, ha segnato il suostorico, raggiungendo il 20.77% di share individui. Un ascolto che ribadisce l’interesse del pubblico di5 per il settimanale a cura di Giacomo Tiraboschi. Un risultato che merita unper il costantee lacon i quali si racconta l’Italia delle tradizioni, del rispetto per la natura e dell’amore per il territorio e per il proprio lavoro. Grazie a tutto il team, un eccellente gruppo di lavoro, e ai due volti del programma, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. Bravi! Queste le parole del direttore di5 Giancarlo Scheri.ogni domenica ...