Calcio: U.21. Trauma alla caviglia destra, Miretti lascia il ritiro (Di domenica 25 settembre 2022) Lo juventino salterà l'amichevole contro il Giappone CASTEL DI SANGRO - Tegola per l'Under 21 di Paolo Nicolato. Il centrocampista della Juventus, Fabio Miretti, lascia infatti il ritiro a causa di un ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Lo juventino salterà l'amichevole contro il Giappone CASTEL DI SANGRO - Tegola per l'Under 21 di Paolo Nicolato. Il centrocampista della Juventus, Fabioinfatti ila causa di un ...

sportli26181512 : Juve, Miretti lascia il ritiro dell'Under 21 per un trauma alla caviglia: Il centrocampista non prenderà parte all'… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Under21, #Miretti lascia il ritiro: trauma alla caviglia per il calciatore della #Juventus - sportface2016 : #Under21, #Miretti lascia il ritiro: trauma alla caviglia per il calciatore della #Juventus - sportli26181512 : Atalanta, trauma cranico per Koopmeiners: lascia l'Olanda e torna a Bergamo - Adoir8_ : @fullmetalnapoli @simodihno2 @Nkunkismo7 Rrahmani terzino ha la mobilità di Zanardi Calcio dai Quella partita ti ha… -