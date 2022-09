Attacchi russi in tutta l’Ucraina nelle ultime 24 ore, droni kamikaze di Mosca su Odessa. Kiev colpisce una base della Federazione a Kherson (Di domenica 25 settembre 2022) Mosca risponde alla controffensiva di Kiev, con una campagna di bombardamenti che nelle ultime 24 ore ha colpito l’Ucraina in numerosi distretti. Da Odessa a Zaporizhzhia, le bombe della Federazione si sono scagliate contro città e villaggi in mano all’esercito di Volodymyr Zelensky che, da parte sua, ha risposto a Kherson colpendo un’altra base militare russa. Durante le ultime 24 ore, fa sapere lo Stato maggiore delle forze armata ucraine, l’esercito russo ha lanciato 7 missili e 22 Attacchi aerei sul territorio ucraino e hanno sparato più di 67 proiettili contro siti militari e civili. “Sono 35 i civili feriti”, si legge nell’ultimo aggiornamento dell’esercito. Colpita anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)risponde alla controffensiva di, con una campagna di bombardamenti che24 ore ha colpitoin numerosi distretti. Daa Zaporizhzhia, le bombesi sono scagliate contro città e villaggi in mano all’esercito di Volodymyr Zelensky che, da parte sua, ha risposto acolpendo un’altramilitare russa. Durante le24 ore, fa sapere lo Stato maggiore delle forze armata ucraine, l’esercito russo ha lanciato 7 missili e 22aerei sul territorio ucraino e hanno sparato più di 67 proiettili contro siti militari e civili. “Sono 35 i civili feriti”, si legge nell’ultimo aggiornamento dell’esercito. Colpita anche ...

