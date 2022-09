Ascolti TV | Sabato 24 Settembre 2022 Tú sí que vales 28 6% allunga su Arena 19 2%

tvblogit : Ascolti tv sabato 24 settembre 2022 - zazoomblog : Ascolti tv sabato 24 settembre 2022: Arena Suzuki Tu si que vales I Croods dati Auditel e share - #Ascolti #sabato… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 24 settembre 2022: Arena Suzuki, Tu si que vales, I Croods, dati Auditel e share - infoitcultura : Ascolti tv ieri sabato 24 settembre 2022: share di Arena 60 70 80 e 90 su Rai 1, Tu si che vales su Canale 5-Dati A… - amicistarsss : RT @_maridl: +27.896 ascolti per #SBST ???? venerdì: 36k sabato: 23k domenica: 21k gli ascolti stanno risalendo ???? CONTINUIAMO A DARE IL MA… -

Uomini e Donne , lungo la giornata di24 settembre 2022 , ha registrato una nuova puntata della stagione 2022/2023 che, sul fronte, come lo scorso anno, sta ottenendo dati entusiasmanti, veleggiando oltre il 25% di share. ...Tutto apparecchiato oggi24 settembre per la seconda puntata di questa nuova stagione di Tu si que vales , il varietà delsera in onda su Canale 5 e campione di. Alla conduzione, Belen Rodriguez , l'ex rugbista Martin Castrogiovanni e Alessio Sakra , affiancati dalla ballerina Giulia Stabile , una sorta di ...Canale 5 non teme ancora rivali al sabato sera e si porta a quasi 10 punti di share in più su Rai 1: ecco i dati auditel del 24 settembre 2022 ...Ascolti tv 24 settembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...