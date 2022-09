Anticipazioni Un Altro Domani | Puntate Spagnole | Ines Sospetta il Tradimento Di Angel!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 25 settembre 2022)Un: Angel comincia a lavorare a tempo pieno per Ventura e conosce una donna, Keshia.è convinta di essere stata tradita dal suo innamorato… In Un, una delle coppie protagoniste è sempre stata quella formata da Angel e. Quest’ultima, sposata con Ventura, si è innamorata del figlio di Patricia ed i due hanno intrapreso una relazione clandestina. Nel corso delle, però, inaspettatamente il loro rapporto inizierà ad avere alcuni problemi. In particolare modo,avrà dei forti sospetti sul conto di Angel, che nel frattempo avrà iniziato a lavorare per Ventura.Un ...