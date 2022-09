Amici 2022, quando e dove vedere le puntate in replica in tv su La5 e in streaming: orari e canali (Di domenica 25 settembre 2022) La nuova classe di Amici si è formata, la prima settimana di lavoro è andata e oggi pomeriggio, a partire dalle 14, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata. I ragazzi, tra cantanti e ballerini, inizieranno a mettersi alla prova, tra sfide, classifiche, gare di inediti: solo uno di loro, alla fine di un lungo percorso, riuscirà a vincere. Ma intanto, riusciranno a tenersi bene stretto quel banco tanto ambito? dove vedere le repliche e i daytime? dove e a che ora va in onda la replica del pomeridiano di Amici Amici di Mari De Filippi andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, di domenica, a partire dalle 14. Ma questo non è certo l’unico appuntamento: i telespettatori potranno seguire i vari daytime nel corso della settimana o vedere la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) La nuova classe disi è formata, la prima settimana di lavoro è andata e oggi pomeriggio, a partire dalle 14, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata. I ragazzi, tra cantanti e ballerini, inizieranno a mettersi alla prova, tra sfide, classifiche, gare di inediti: solo uno di loro, alla fine di un lungo percorso, riuscirà a vincere. Ma intanto, riusciranno a tenersi bene stretto quel banco tanto ambito?le repliche e i daytime?e a che ora va in onda ladel pomeridiano didi Mari De Filippi andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, di domenica, a partire dalle 14. Ma questo non è certo l’unico appuntamento: i telespettatori potranno seguire i vari daytime nel corso della settimana ola ...

fattoquotidiano : Calenda: “Renzi mi farà fuori? Tutte idiozie, ma non siamo amici. Faremo Draghi Bis con Pd, Lega senza Salvini e Fo… - Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - Cosmopolitan_IT : La ballerina, confermata tra i professionisti del talent, ha condiviso su Instagram un messaggio per lo show che l'… - Loredanataberl1 : RT @itsmeback_: 25 settembre 2022 IO NON DIMENTICO! Buon voto amici miei. - CorriereCitta : #Amici 2022, quando e dove vedere le puntate in replica in tv su La5 e in streaming: orari e canali -