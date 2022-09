Traffico Roma del 24-09-2022 ore 10:30 (Di sabato 24 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Come di consueto nell’ultimo fine settimana di ogni mese la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali estesa anche alla giornata di oggi sabato 24 settembre sono deviate su percorsi alternativi le linee 51 75 85 87 e 117 e 118 Inoltre questa notte cambierà percorso anche la nmb E questa sera Circo Massimo torna alla musica di Renato Zero con il secondo te sei concerti in programma alle 17 le prime chiusure al Traffico su via dei Cerchi e su via del Circo Massimo nel tratto compreso tra piazzale Ugo La Malfa e via di Santa Maria in cosmedin sempre dalle 17 le deviazioni per le linee bus della zona Ila piano trasportimobilità è consultabile su Romamobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Come di consueto nell’ultimo fine settimana di ogni mese la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali estesa anche alla giornata di oggi sabato 24 settembre sono deviate su percorsi alternativi le linee 51 75 85 87 e 117 e 118 Inoltre questa notte cambierà percorso anche la nmb E questa sera Circo Massimo torna alla musica di Renato Zero con il secondo te sei concerti in programma alle 17 le prime chiusure alsu via dei Cerchi e su via del Circo Massimo nel tratto compreso tra piazzale Ugo La Malfa e via di Santa Maria in cosmedin sempre dalle 17 le deviazioni per le linee bus della zona Ila piano trasportimobilità è consultabile sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità

VAIstradeanas : 10:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - Brivido_Nero : Per il traffico di Roma sarebbe perfetta ?????? #24settembre - VAIstradeanas : 10:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via di Rocca Cencia tra Via Casilina e Via Polense - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma – Firenze dalle ore 8:50 traffico ferroviario tornato regolare tra Capena e Gallese… -