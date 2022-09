Tocci (Iai) stronca la “Via della Seta” di Conte: «Meloni ha ragione, non giova agli interessi nazionali» (Di sabato 24 settembre 2022) Nessun vantaggio economico e una pesante eredità: i rischi connessi alla necessità di metterlo in discussione. Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali (Iai), boccia il memorandum sulla Via della Seta, siglato dall’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, perché, spiega, «dal punto di vista dell’interesse nazionale non è un’opportunità e continuerà a non esserlo». Una riflessione scaturita da una recente intervista di Giorgia Meloni ai media di Taiwan, nella quale la leader di FdI ha definito «un grosso errore» l’adesione all’iniziativa “Belt and Road”. Un giudizio che Tocci mostra di condividere. Sulla Via della Seta parlano i dati economici: «L’Italia non ha avuto vantaggi» Anche eliminando dalla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Nessun vantaggio economico e una pesante eredità: i rischi connessi alla necessità di metterlo in discussione. Nathalie, direttrice dell’Istituto Affari Inter(Iai), boccia il memorandum sulla Via, siglato dall’allora presidente del Consiglio Giuseppe, perché, spiega, «dal punto di vista dell’interesse nazionale non è un’opportunità e continuerà a non esserlo». Una riflessione scaturita da una recente intervista di Giorgiaai media di Taiwan, nella quale la leader di FdI ha definito «un grosso errore» l’adesione all’iniziativa “Belt and Road”. Un giudizio chemostra di condividere. Sulla Viaparlano i dati economici: «L’Italia non ha avuto vantaggi» Anche eliminando dalla ...

