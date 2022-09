Supplenze sostegno, caos graduatorie a Roma? Botta e risposta tra presidi e USR (Di sabato 24 settembre 2022) Botta e risposta a distanza tra i presidi e l'ufficio scolastico del Lazio in merito alle Supplenze. In prima battuta arriva l'allarme lanciato da Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 settembre 2022)a distanza tra ie l'ufficio scolastico del Lazio in merito alle. In prima battuta arriva l'allarme lanciato da Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionaledel Lazio. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze sostegno, caos graduatorie a Roma? Botta e risposta tra presidi e USR - ProDocente : Supplenze sostegno da GPS, insegnanti non specializzati con riserva legge 68/99 hanno scavalcato colleghi con titol… - zazoomblog : Supplenze sostegno da GPS insegnanti non specializzati con riserva legge 68-99 hanno scavalcato colleghi con titolo… - orizzontescuola : Supplenze sostegno da GPS, insegnanti non specializzati con riserva legge 68/99 hanno scavalcato colleghi con titol… - scuolainforma : #Supplenze #sostegno 2002/23, 'il Ministero correggerà l'algoritmo' -