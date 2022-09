Supercoppa femminile: Juve e Roma si affronteranno al Tardini il 5 novembre (Di sabato 24 settembre 2022) Decisa la data e il luogo della Supercoppa Italiana femminile: Juve e Roma giocheranno al Tardini il 5 novembre Decisa la data e la location della prossima Supercoppa Italiana femminile. Juventus e Roma si affronteranno il 5 novembre alle 14.30 al Tardini. Si tratta di una prima volta per la Roma nella finale di questo torneo, mentre la Juventus è a quota tre finali vinte, che la pongono al terzo posto nell’albo d’oro, dietro a Torres (7 vittorie), Brescia e AGSM Verona (4 vittorie). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Decisa la data e il luogo dellaItalianagiocheranno alil 5Decisa la data e la location della prossimaItalianantus esiil 5alle 14.30 al. Si tratta di una prima volta per lanella finale di questo torneo, mentre lantus è a quota tre finali vinte, che la pongono al terzo posto nell’albo d’oro, dietro a Torres (7 vittorie), Brescia e AGSM Verona (4 vittorie). L'articolo proviene da Calcio News 24.

