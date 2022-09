Sinner, Musetti, Sofia, Fognini e Sonego in gara a Sofia (Di sabato 24 settembre 2022) Sono quattro gli azzurri ai nastri di partenza del "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si disputa sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Sono quattro gli azzurri ai nastri di partenza del "Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si disputa sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della ...

TennisWorldit : Atp Sofia: Draw - Sinner per il tris, riparte la caccia alle Finals. C'è Musetti: Riparte il circuito maggiore dopo… - zazoomblog : ATP Sofia 2022: Jannik Sinner cerca il tris spettacolo Fognini-Wawrinka. Sonego e Musetti al via - #Sofia #2022:… - zazoomblog : Tabellone Atp 250 Sofia 2022: Sinner cerca il tris. Con lui anche Musetti Fognini e Sonego - #Tabellone #Sofia #20… - sportface2016 : #ATPSofia | Il tabellone principale: Jannik #Sinner cerca il terzo trionfo di fila in Bulgaria. Con lui anche… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani ATP 250 di Sofia ?? 1T ???? Jannik Sinner BYE ?? 2T vs ???? Borges/Q ?? 1T ???? Lorenzo Musetti BYE ?? 2T v… -