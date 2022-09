Serie C 2022/2023, quattro rigori e uno parato: il Monterosi batte 2-1 la Virtus Francavilla (Di sabato 24 settembre 2022) E’ una partita semplicemente incredibile quella che ha visto affrontarsi il Monterosi e la Virtus Francavilla nella quinta giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Protagonista l’arbitro Grasso, che ha concesso ben quattro rigori, due per parte. A fare la differenza nel 2-1 finale con cui la squadra della Tuscia ha la meglio dei pugliesi è quello parato a Patierno (autore di un altro penalty) da Alia, il portiere dei padroni di casa, che invece hanno fatto due su due dal dischetto con la doppietta di Costantino. Davvero esasperati gli animi in un finale rovente in cui gli ospiti chiedono un nuovo rigore visto l’andazzo, senza ottenerlo, le panchina battibeccano con entrambi gli allenatori ammoniti e tanto caos. Con questa vittoria, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) E’ una partita semplicemente incredibile quella che ha visto affrontarsi ile lanella quinta giornata del girone C di. Protagonista l’arbitro Grasso, che ha concesso ben, due per parte. A fare la differenza nel 2-1 finale con cui la squadra della Tuscia ha la meglio dei pugliesi è quelloa Patierno (autore di un altro penalty) da Alia, il portiere dei padroni di casa, che invece hanno fatto due su due dal dischetto con la doppietta di Costantino. Davvero esasperati gli animi in un finale rovente in cui gli ospiti chiedono un nuovo rigore visto l’andazzo, senza ottenerlo, le panchina battibeccano con entrambi gli allenatori ammoniti e tanto caos. Con questa vittoria, ...

