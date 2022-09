“Raspadori centravanti?”: la sentenza di Del Genio (Di sabato 24 settembre 2022) I tre gol messi a segno da Giacomo Raspadori in questa stagione, tra Napoli e Italia, fino ad ora sono arrivati tutti da ruoli diversi: da esterno sinistro contro lo Spezia, da centravanti contro i Rangers e da seconda punta nella sfida di ieri contro l’Inghilterra. Raspadori (Getty Images)Del Genio: “Raspadori da prima punta fa fatica” Il giovane attaccante italiano si sta pian piano prendendo il Napoli sulle spalle e sta provando a migliorare di partita in partita per diventare sempre più importante. Paolo Del Genio, durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’inizio di stagione di Raspadori e di tutti i ruoli ricoperti fino a questo momento. “Da centravanti contro le squadre chiuse almeno per ora fa fatica. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 settembre 2022) I tre gol messi a segno da Giacomoin questa stagione, tra Napoli e Italia, fino ad ora sono arrivati tutti da ruoli diversi: da esterno sinistro contro lo Spezia, dacontro i Rangers e da seconda punta nella sfida di ieri contro l’Inghilterra.(Getty Images)Del: “da prima punta fa fatica” Il giovane attaccante italiano si sta pian piano prendendo il Napoli sulle spalle e sta provando a migliorare di partita in partita per diventare sempre più importante. Paolo Del, durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’inizio di stagione die di tutti i ruoli ricoperti fino a questo momento. “Dacontro le squadre chiuse almeno per ora fa fatica. ...

