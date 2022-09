Quando Ginevrà andò in Spagna per incontrare Elettra al Gran Hermano Vip (Di sabato 24 settembre 2022) Era il 2017 Quando Elettra Lamborghini, reduce dal successo di MTV Super Shore, è stata chiamata per partecipare al Gran Hermano Vip, versione spagnola del nostrano Grande Fratello Vip. Un’edizione di enorme popolarità che ha confermato il successo della cantante in terra iberica. Là Elettra è stata costretta a convivere con Aida Nizar che è diventata nel corso di quei mesi la sua acerrima nemica. A causa della donna la Lamborghini ha pure rischiato di essere squalificata. Ecco perché Aida Nizar e Elettra Lamborghini si odiano (VIDEO) https://t.co/IhJHGCwD6k — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 24, 2022 Il Gran Hermano Vip, però, non ci ha fatto conoscere solo Elettra Lamborghini, ma anche parte della sua famiglia. In ... Leggi su biccy (Di sabato 24 settembre 2022) Era il 2017Lamborghini, reduce dal successo di MTV Super Shore, è stata chiamata per partecipare alVip, versione spagnola del nostranode Fratello Vip. Un’edizione di enorme popolarità che ha confermato il successo della cantante in terra iberica. Làè stata costretta a convivere con Aida Nizar che è diventata nel corso di quei mesi la sua acerrima nemica. A causa della donna la Lamborghini ha pure rischiato di essere squalificata. Ecco perché Aida Nizar eLamborghini si odiano (VIDEO) https://t.co/IhJHGCwD6k — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 24, 2022 IlVip, però, non ci ha fatto conoscere soloLamborghini, ma anche parte della sua famiglia. In ...

lushottie : quando è il comple di ginevra? #gfvip - carolconforte : RT @saretta9742: Questo atteggiamento di Elenoire sta cominciando a stancare. Sta facendo passare Luca come quello che l'ha illusa, quando… - slexiesagb : RT @saretta9742: Questo atteggiamento di Elenoire sta cominciando a stancare. Sta facendo passare Luca come quello che l'ha illusa, quando… - gimmeymam : Ginevra per me un grande no. I problemi familiari si risolvono in famiglia, non al #gfvip. Soprattutto quando sono… - forced_aloha : Quindi Ginevra viene criticata, perché: - porta un costume quando fa caldo - interagisce con gli uomini - si divert… -

Elenoire Ferruzzi: 'Luca Salatino invaghito di me'/ Spinalbese perplesso, ma lei... ...fidanzato/ "Voleva un figlio e io..." Elenoire Ferruzzi non cambia idea su Luca Salatino "Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire di uno quando ... Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra: Non parli di me al GFVip . La rottura tra le due "A me fa strano quando la vedo in tv perché non me la ricordo più - ha spiegato la concorrente del reality -. Non saprei neanche dirti quanto è alta. È come quando non vedi una persona per tanto ... ...fidanzato/ "Voleva un figlio e io..." Elenoire Ferruzzi non cambia idea su Luca Salatino "Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire di uno..."A me fa stranola vedo in tv perché non me la ricordo più - ha spiegato la concorrente del reality -. Non saprei neanche dirti quanto è alta. È comenon vedi una persona per tanto ...