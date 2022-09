Per essere felice guarda il sole, ma prima attraversa la pioggia (Di sabato 24 settembre 2022) Arrivano sempre dei momenti, nella vita, durante i quali siamo costrette a fare i conti con impedimenti e ostacoli. Alcuni ci sembrano così piccoli che nel momento stesso in cui scegliamo di affrontarli si trasformano già in un lontano ricordo. Ma ce ne sono altri, invece, che sembrano così grandi e insormontabili che ci paralizzano, letteralmente. E quando li abbiamo di fronte, questo è certo, abbiamo paura. Ma è sempre nostro il potere di cambiare le cose, di provare a superare quegli ostacoli o di cercare delle strade alternative per proseguire il nostro sentiero. E poco importa se ne troveremo altri, e altri ancora. Se durante il cammino ci ritroveremo ad affrontare la più terribile delle tempeste, quella che leva il fiato dalla paura e ci restituisce la sensazione di annaspare. Perché dopo la pioggia esce sempre il sole. “Una ricompensa dopo la ... Leggi su dilei (Di sabato 24 settembre 2022) Arrivano sempre dei momenti, nella vita, durante i quali siamo costrette a fare i conti con impedimenti e ostacoli. Alcuni ci sembrano così piccoli che nel momento stesso in cui scegliamo di affrontarli si trasformano già in un lontano ricordo. Ma ce ne sono altri, invece, che sembrano così grandi e insormontabili che ci paralizzano, letteralmente. E quando li abbiamo di fronte, questo è certo, abbiamo paura. Ma è sempre nostro il potere di cambiare le cose, di provare a superare quegli ostacoli o di cercare delle strade alternative per proseguire il nostro sentiero. E poco importa se ne troveremo altri, e altri ancora. Se durante il cammino ci ritroveremo ad affrontare la più terribile delle tempeste, quella che leva il fiato dalla paura e ci restituisce la sensazione di annaspare. Perché dopo laesce sempre il. “Una ricompensa dopo la ...

rulajebreal : I cittadini russi non vogliono morire o essere sacrificati per mano di un dittatore intento a portare avanti questo… - CarloCalenda : Possiamo scegliere. Se rimanere imprigionati in un eterno ritorno del“voto contro”;di credere in rivoluzioni che no… - agorarai : 'Il mio caffè sospeso va a Calenda: vorrei mi chiarisse se questa terza posizione serve per essere buoni per tutti… - Gianbilico : RT @AriannadaTodi: Su un palco del teatro ho sentito un paroliere, un pittore e un avvocato che usavano soprattutto la voce come strumento.… - roberto23292088 : Prato Artificiale 1,33x8 m/20 mm Verde -