MotoGP, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2022: Marc Marquez guida il gruppo sul bagnato

Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato il giro veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, 16mo atto del Motomondiale 2022. Il #93 di Honda ha stabilito il tempo di 1.55.232 con 144 millesimi di vantaggio sul connazionale Jorge Martin (Pramac). L'australiano Jack Miller (Ducati), il portoghese Miguel Oliveira (KTM) ed il francese Johann Zarco (Pramac) inseguono nell'ordine precedendo il nostro Franco Morbidelli (Yamaha), il migliore degli italiani davanti ad Enea Bastianini (Gresini). 10° posto, invece, per Fabio Quartararo (Yamaha), mentre ha concluso in quindicesima piazza Francesco Bagnaia (Ducati). Situazione simile per il catalano Aleix Espargarò (Aprilia), undicesimo nel secondo turno cronometrato del week-end di Motegi.

