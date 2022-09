TeresaFiorillo6 : RT @matteosalvinimi: In Aula abbiamo ascoltato parole di PACE e di disponibilità al dialogo: speriamo vengano raccolte da Mosca e da chi -… -

Tiscali Notizie

...firmato una legge chel'accesso alla nazionalità russa per i cittadini stranieri che servono nell'esercito. Sul fronte operativo, un nuovo alto grado dell'esercito è stato rimosso da...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge chel'accesso alla nazionalità russa per i cittadini stranieri che servono nell'esercito della Federazione. . 24 settembre 2022 Mosca facilita nazionalità russa a stranieri in esercito MOSCA, 24 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che facilita l'accesso alla nazionalità russa per i cittadini stranieri che servono nell'esercito della Federazione.Un biglietto con Azerbaijan Airlines, destinazione Istanbul, costa 1154 euro. Chi vuole andare a Dubai, deve mettere in conto una spesa vicina ai 5000 ...