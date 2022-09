Mattia morto a 8 anni nell'alluvione, il saluto del papà: 'Torneremo a girar in Vespa e tirar baci' (Di sabato 24 settembre 2022) Una vecchia Vespa e a bordo un padre e il figlio sorridenti. E' l'immagine serena e spensierata con cui papà Tiziano ricorda il suo piccolo Mattia, trovato morto venerdì dopo otto giorni dalla ... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022) Una vecchiae a bordo un padre e il figlio sorridenti. E' l'immagine serena e spensierata con cuiTiziano ricorda il suo piccolo, trovatovenerdì dopo otto giorni dalla ...

Novacula_Occami : RT @Terra2itter: Sorridi “piccolo Mattia” non sei morto invano! No, non cambierà un cazzo per quanto riguarda il clima, volevo solo dire c… - sovranitanat : RT @marilenagasbar1: La giornalista del tg venduto SBAGLIA anche il nome del bimbo marchigiano trovato morto. Dice MATTEO piuttosto che MAT… - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: La giornalista del tg venduto SBAGLIA anche il nome del bimbo marchigiano trovato morto. Dice MATTEO piuttosto che MAT… - marilenagasbar1 : La giornalista del tg venduto SBAGLIA anche il nome del bimbo marchigiano trovato morto. Dice MATTEO piuttosto che… - sunsetodown : RT @Terra2itter: Sorridi “piccolo Mattia” non sei morto invano! No, non cambierà un cazzo per quanto riguarda il clima, volevo solo dire c… -