Manuele Labate | che fine ha fatto l’Alberto di ‘Un medico in famiglia’ | “Oggi faccio l’artigiano e l’artista di strada”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) Amatissimo in ‘Unin famiglia‘ nel ruolo di Alberto Foschi. Attore, street artist, artigiano e tatuatore. In una lunga intervista a FanPage,ha raccontato della sua nuova vita lontano dal piccolo schermo.è padre di due figlie: Aurora, di 11 anni e Maria sole, di 4. Tra numerosi riferimenti a una delle fiction regine di Rai1 e al rapporto con i vari interpreti del cast, il 39enne ha confessato il suo amore per la street art: “Ho sviluppato questa passione da ben prima di iniziare a recitare. È come dire che il primo amore non si scorda mai. Le strade della street art sono diverse. Quando si parla di recupero urbano, devi avere un’autorizzazione. Presenti il progetto e aspetti una risposta positiva. La secondaè quella di muoversi in maniera autonoma e, passami il ...