LIVE – Potenza-Crotone 1-1, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA)

Alle 20:30 di sabato 23 settembre toccherà a Potenza e Crotone scendere in campo in occasione della quinta giornata del girone C del campionato di Serie C. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d'inizio serale. La capolista (12 punti) fa visita ad una squadra che fin qui ha collezionato quattro pareggi su quattro partite. 

COME VEDERE LA PARTITA IN TV 
PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 

Potenza-Crotone 1-1 (31? Gomez, 89? Emmausso) 

90? + 5? – Finisce qui. Tra Potenza e Crotone è 1-1. 
90? + 2? – Saltano i nervi al Crotone: espulso Panico con un rosso diretto per un bruttissimo fallo. 
90? – Inizia il recupero. 
89? – La riprende il ...

