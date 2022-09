«L’assegno unico è in ritardo». Inps: può arrivare anche a fine mese (Di sabato 24 settembre 2022) Le proteste. Segnalati tempi più lunghi del solito per l’erogazione. Cgil: l’Inps è in regola ma monitoriamo la situazione. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 settembre 2022) Le proteste. Segnalati tempi più lunghi del solito per l’erogazione. Cgil: l’è in regola ma monitoriamo la situazione.

ivanaspigo : @Lucaaaa01 @Mov5Stelle L’unica cosa positiva in questa sequela di nefandezze è l’assegno unico...E NON È FARINA DEL VOSTRO SACCO, busciardo - CenturrinoLuigi : RT @Lucaaaa01: Taglio di 345 parlamentari Bonus 110% Reddito di cittadinanza Restituiscono parte dello stipendio Cashback Assegno unico f… - Barbara59751146 : RT @Lucaaaa01: Taglio di 345 parlamentari Bonus 110% Reddito di cittadinanza Restituiscono parte dello stipendio Cashback Assegno unico f… - RBeccarello : RT @AndreaLompio53: @Lucaaaa01 @Mov5Stelle Ci sono ragni che catturano la preda, la tengono in vita e le iniettano le proprie uova. Che, un… - Poncharello2423 : Abbassare l'Iva ed aumentare l'assegno unico per i figli sarebbe il primo passo contro l'inflazione galoppante, da… -