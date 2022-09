Inter, l’assenza di Perisic a sinistra si fa sentire e Marotta ha già un nome in mente: è Alfonso Pedraza (Di sabato 24 settembre 2022) L’Inter non è partita nel migliore dei modi in questo discontinuo inizio di stagione calcistica, ma il tempo per recuperare c’è. C’è anche, del resto, il tempo per pensare a una strategia d’azione per quanto riguarda il prossimo mercato, soprattutto per quanto riguarda un innesto a sinistra. Il vuoto lasciato con la cessione di Perisic L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 settembre 2022) L’non è partita nel migliore dei modi in questo discontinuo inizio di stagione calcistica, ma il tempo per recuperare c’è. C’è anche, del resto, il tempo per pensare a una strategia d’azione per quanto riguarda il prossimo mercato, soprattutto per quanto riguarda un innesto a. Il vuoto lasciato con la cessione diL'articolo

Pistogolblasta2 : Fino a ieri quella del portiere era solo una scusa che nascondeva i problemi di squadra (#Handanovic, #Inter), ades… - andreapanni17 : #Inter, quanto pesa l’assenza di #Perisic: alla squadra di #Inzaghi manca imprevedibilità - tuttointer24 : Inter, quanto pesa l’assenza di Perisic: alla squadra di Inzaghi manca imprevedibilità ???? #Inter #Inzaghi… - FinallyGio459 : RT @SStefano93: Non sono ancora per l’esonero. Questa era l’Inter il 23 Aprile 2022. Non due anni fa. Non dieci anni fa. Ma appena 5 mesi f… - Caesar1475 : @il_prof_13 @RPozzolli Hai detto tutto tu: ciclo Juventus 9 scudetti, “ciclo” Inter 1. Prospettive di altri trofei:… -