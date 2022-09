Il primo acuto della Gelbison: tre sberle al Taranto (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – La cura De Sanzo porta subito i suoi frutti, permettendo alla Gelbison di brindare alla prima storica vittoria nel campionato di serie C. La formazione di Vallo della Lucania conquista i primi tre punti stagionali liquidando il Taranto di Capuano per tre reti a zero. Una sfida indirizzata nella prima frazione di tempo da Cargnelutti e archiviata nella ripresa dalle reti di Faella e Fornito, arrivate nell’arco di cinque minuti. Una vittoria che alza il morale della Gelbison e migliora la classifica dei salernitani, saliti a quota cinque punti. Il viatico migliore per affrontare la trasferta di sabato contro l’Audace Cerignola, compagine che precede D’Agostino e compagni di sole due lunghezze. Gelbison-Taranto 3-0 Reti: 14? ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – La cura De Sanzo porta subito i suoi frutti, permettendo alladi brindare alla prima storica vittoria nel campionato di serie C. La formazione di ValloLucania conquista i primi tre punti stagionali liquidando ildi Capuano per tre reti a zero. Una sfida indirizzata nella prima frazione di tempo da Cargnelutti e archiviata nella ripresa dalle reti di Faella e Fornito, arrivate nell’arco di cinque minuti. Una vittoria che alza il moralee migliora la classifica dei salernitani, saliti a quota cinque punti. Il viatico migliore per affrontare la trasferta di sabato contro l’Audace Cerignola, compagine che precede D’Agostino e compagni di sole due lunghezze.3-0 Reti: 14? ...

