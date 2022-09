Il multiverso approda allo Stadio Olimpico

Leggi su quifinanza

(Di sabato 24 settembre 2022) Re, Up e Multi. Un nuovo prefisso per l’ormai consueta challenge rivolta a startup della industry del calcio. Cosa cambia durante questa nuova edizione? Vincenzo Filetti Rispondo con una prima considerazione: l’innovazione non si deve fermare mai. Nel 2018 abbiamo lanciato il primo verticale sul calcio per startup. Nel 2021 abbiamo “rivisto” il format, coinvolgendo anche quelle realtà che avevano sviluppato il proprio modello di business, partendo proprio dalla prima esperienza con ReSoccer. Ed oggi guardiamo con attenzione alle nuove esperienze, alle potenzialità del metaverso, ai nuovi ambiti di applicazione degli NFT al settore del calcio. Inoltre il multi fa riferimento anche ai luoghi: quest’anno una selezione che non si rivolge soltanto agli innovatori italiani. Ed infine un approccio multigenerazionale per la pitch competition. Quando indichi altri luoghi, significa che dobbiamo ...