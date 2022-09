Goldman Sachs, 75 denunce per aggressioni sessuali e stupro. La società si difende: “Da noi le molestie sono inaccettabili” (Di sabato 24 settembre 2022) molestie, aggressioni e stupri dentro Goldman Sachs. È l’accusa che emerge in alcuni documenti della class action presentata da 1.400 donne contro il gigante finanziario che però nega tutto: “Discriminazione, molestie e maltrattamenti in qualsiasi forma sono inaccettabili per Goldman Sachs”, ha dichiarato un portavoce. Le 75 aggressioni sessuali sarebbero datate tra il 2000 e il 2011 e le accuse sono contenute nel fascicolo con cui le dipendenti hanno denunciato al tribunale di New York la presunta discriminazione nelle retribuzioni e negli avanzamenti di carriera femminili. La causa sarà discussa dal prossimo giugno, nel frattempo la società spiega che “per rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)e stupri dentro. È l’accusa che emerge in alcuni documenti della class action presentata da 1.400 donne contro il gigante finanziario che però nega tutto: “Discriminazione,e maltrattamenti in qualsiasi formaper”, ha dichiarato un portavoce. Le 75sarebbero datate tra il 2000 e il 2011 e le accusecontenute nel fascicolo con cui le dipendenti hanno denunciato al tribunale di New York la presunta discriminazione nelle retribuzioni e negli avanzamenti di carriera femminili. La causa sarà discussa dal prossimo giugno, nel frattempo laspiega che “per rispetto ...

